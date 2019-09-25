Сцена / Новости

Псковский драмтеатр приостанавливает гастрольную деятельность

Псковский драмтеатр приостанавливает гастрольную деятельность. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове кинорежиссер, художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Театр должен гастролировать. Это важно для труппы - играть на других площадках, и важно для театра, потому что таким образом мы показываем свои спектакли другому зрителю и можем более объективно оценивать то, что мы делаем», - отметил гость студии. В то же время, по его словам, Псковский драмтеатр приостановил гастрольную деятельность до весны, а может, и до лета. Это связано с предстоящей работой надо новыми постановками.

«Хватит ездить, надо работать. Будем стараться радовать зрителя разными спектаклями», - отметил Дмитрий Месхиев, сохраняя интригу по поводу того, какие именно премьеры ожидаются в театре.

«Надеюсь, к нам приедет замечательный башкирский режиссер Айрат Абушахманов. У нас будет ставить спектакль Семен Серзин из Санкт-Петербурга, Петр Шерешевский - режиссер «Ревизора». И еще ряд режиссеров. Планы большие. Поэтому мы решили на время остановить гастрольную деятельность», - заключил худрук Псковского драмтеатра.

В этом году, по его словам, псковские артисты совершили беспрецедентный тур по стране - от Владивостока до Крыма, у них было 30 перелетов.