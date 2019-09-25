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Псковская Театрально-концертная дирекция предлагает костюмы в аренду

Тем, кто хочет удивить всех гостей на своем празднике ярким костюмированным шоу или перевоплотиться в героя культового произведения для яркой и незабываемой фотосессии, Театрально-концертная дирекция Псковской области предлагает услугу проката костюмов.

Более 60 наименований уникальных обликов и костюмов исторических эпох. Праздничные, сказочные, детские - в театральных костюмерных желающие без труда найдут все, и даже немного больше.



Главное - заранее связаться с костюмером и узнать, не занят ли костюм мечты в какой-нибудь постановке на нужный период.

Уточнить наличие костюмов можно по телефону +7 (921) 118-29-19 у главного костюмера театра Натальи Бочкарь.

Более подробная информация на сайте театра