Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
История любви от Куценко
Песнопения христианского мира
7САМУРАЕВ: Предчувствие беды
Все на «Чиполлино»!
Чехов в «Деле Луначарского»
Новогодняя афиша
«Идеальный свидетель». 2 января
ещё Новости 25.09.2019 11:221 Николай Хондзинский стал стипендиатом правительства России 19.11.2019 12:120 Встреча с Николаем Хондзинским пройдет в псковской филармонии 22 ноября 13.11.2019 14:431 Псковская Театрально-концертная дирекция предлагает костюмы в аренду 11.11.2019 17:354 Псковский драмтеатр приостанавливает гастрольную деятельность 11.11.2019 12:435 Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик — Дмитрий Месхиев о вкусах псковского зрителя 25.10.2019 14:3528 Предложили интересную работу в Москве: Людмила Цишковская покидает должность директора Псковского драмтеатра
Сцена / Новости

Встреча с Николаем Хондзинским пройдет в псковской филармонии 22 ноября

19.11.2019 12:12|ПсковКомментариев: 0

22 ноября в 19.00 в зале Большого концертного зала состоится уникальное событие – маэстро Николай Хондзинский расскажет об одном из самых загадочных и совершенных произведений в истории музыки, которое прозвучит на концерте Симфонического оркестра Мариинского театра 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

«Симфонические танцы», завершенные Сергеем Рахманиновым в 1940 году, являются последним произведением в жизни композитора, своеобразным итогом его грандиозного творческого пути. Словно все вопросы, волновавшие композитора в течение жизни, смогли сформироваться в отчетливую, музыкальную картину мира, состоящую из трех незыблемых частей: «Полдень», «Сумерки» и «Полночь». Произведение, глубоко философское и во многом автобиографичное, приобрело в исследовательском и слушательском обиходе репутацию некоего музыкального иносказания, тайного шифра, повествующего о добре и зле, жизни и смерти.


Встреча с главным дирижером Симфонического оркестра даст возможность любителям классической музыки выйти за рамки общепринятого филармонического формата и более глубоко и всесторонне познакомиться с мировыми шедеврами классики.

Пригласительные билеты в кассе филармонии.

Начало встречи 22 ноября в 19.00.

Вход свободный. 0+

Теги: #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
19.11.2019, 12:120 Встреча с Николаем Хондзинским пройдет в псковской филармонии 22 ноября 19.11.2019, 11:010 Настоящее Новогоднее волшебство предлагает Псковский театр кукол своим зрителям 18.11.2019, 15:101 Лирическую комедию «Идеальный свидетель» в исполнении звезд театра и кино увидят псковичи 2 января 18.11.2019, 14:102 В Пскове прошел Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира»
18.11.2019, 13:361 Николай Хондзинский пригласил юных псковичей на сказку «Чиполлино» 18.11.2019, 12:490 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич: «Я сделал крылья и летал» – это спектакль для семейного просмотра 16.11.2019, 10:420 Псковичам показали спектакль «Гарольд и Мод». ФОТО 15.11.2019, 14:010 «Что далее? А далее зима…» - Псковский театр драмы представляет декабрьскую и новогоднюю праздничную январскую афишу
13.11.2019, 16:560 Спектакль о любви с Гошей Куценко в главной роли увидят псковичи 3 декабря 13.11.2019, 14:431 Псковская Театрально-концертная дирекция предлагает костюмы в аренду 13.11.2019, 12:300 14 ноября в Пскове «Детская литературная Филармония» наградит победителей первого конкурса 13.11.2019, 08:510 Филармония предложила псковичам новый формат общения
12.11.2019, 17:300 Что покажут в кинотеатрах Псковской области на Новый Год, рассказали в Театрально-концертной дирекции 11.11.2019, 19:220 «7САМУРАЕВ» глазами Александра Донецкого 11.11.2019, 17:354 Псковский драмтеатр приостанавливает гастрольную деятельность 11.11.2019, 16:181 Дмитрий Месхиев: Труппа Псковского театра за три года «расцвела», потому что побывала в руках разных режиссеров
11.11.2019, 15:531 Пушкинский театральный фестиваль в Пскове могут перенести с февраля на начало июня 11.11.2019, 13:454 Стартап для Псковского драмтеатра еще не завершен - Дмитрий Месхиев 11.11.2019, 13:221 Дмитрий Месхиев оценил шансы победы псковского «Ревизора» в «Золотой маске» 11.11.2019, 12:435 Кому-то нравится арбуз, кому-то свиной хрящик — Дмитрий Месхиев о вкусах псковского зрителя
11.11.2019, 11:501 Дмитрий Месхиев о спектакле 7САМУРАЕВ: Мы осознанно пошли на этот эксперимент 09.11.2019, 11:099 7САМУРАЕВ: Предчувствие беды 08.11.2019, 11:370 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» исполнят лучшие хиты на концерте в Пскове 07.11.2019, 16:060 «День короткометражного кино-2019» пройдет в районных кинотеатрах Псковской области
06.11.2019, 15:110 Псковский фестиваль русской музыки вошел в число победителей регионального этапа премии «События России-2019» 03.11.2019, 14:124 В Пскове выступит легендарный Кубанский казачий хор 01.11.2019, 17:010 Комедию «Просто Бэби» покажут в Псковской филармонии 01.11.2019, 15:400 Две баннерные выставки, посвященные псковскому зодчеству, откроются 4 ноября у стен Псковского Кремля
01.11.2019, 10:261 В День Народного Единства региональная киносеть разбавит свой репертуар исторической постановкой «Смута» 31.10.2019, 16:050 Спектакль «Гробница малыша Тутанхамона» отмечен Экспертным советом фестиваля «Золотая маска» 31.10.2019, 15:530 Стало известно, какие актеры Псковского драмтеатра номинированы на премию «Золотая маска» 31.10.2019, 15:270 Дмитрий Месхиев: Спектакль 7САМУРАЕВ будет, как минимум, очень красивым
31.10.2019, 15:220 Сергей Чехов: 7САМУРАЕВ - история о том, чтобы перестать рефлексировать по поводу обрушившихся надежд 31.10.2019, 14:535 Псковский «Ревизор» номинирован на театральную премию «Золотая маска» 30.10.2019, 16:260 Историю о судьбоносной встрече двух одиноких людей покажет Кишиневский драматический театр в ноябре в Пскове 29.10.2019, 11:120 Выставка, посвященная проблеме бездомности, откроется в галерее «Цех»
28.10.2019, 13:320 Псков принял эстафету Всероссийского театрального марафона от Санкт-Петербурга 28.10.2019, 13:190 Диана Арбенина и «Ночные снайперы» выступят в БКЗ Псковской областной филармонии 27.10.2019, 15:051 В Псковском драмтеатре прошел спектакль «Энергичные люди». ФОТО 27.10.2019, 13:470 Неделя французского кино завершается в Пскове
26.10.2019, 19:170 В Псковском театре кукол прошла премьера сказки-фантазии «Питер Пэн». ФОТО 26.10.2019, 08:281 Ягодка опять 25.10.2019, 17:350 Псковичей приглашают в драмтеатр на «Снежную Королеву» 25.10.2019, 14:3528 Предложили интересную работу в Москве: Людмила Цишковская покидает должность директора Псковского драмтеатра
25.10.2019, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 24.10.2019, 13:420 Спектакль «Макбет» покажут сегодня в рамках Театральной олимпиады 24.10.2019, 12:510 В Псковском театре кукол состоится премьера спектакля «Питер Пэн» 24.10.2019, 12:154 «Признание»: Союз театральных деятелей признал «Ревизора» лучшим спектаклем года
23.10.2019, 21:520 Псковская область одной из первых присоединилась к проекту «КиноДетство.рф Платформа равных возможностей» 23.10.2019, 18:160 Фильм о школьном волонтерском движении покажет региональная киносеть в рамках акции «День Доброй Воли» 22.10.2019, 14:202 Консул Франции в Санкт-Петербурге откроет Неделю французского кино в Пскове 22.10.2019, 13:440 Юных псковичей приглашают в «Детскую литературную филармонию»
22.10.2019, 12:230 Необычный спектакль-путешествие «Тысячелистник» пройдет в галерее «ЦЕХ» в дни школьных каникул 22.10.2019, 11:390 Кишиневский драмтеатр покажет в Пскове комедию «Гарольд и Мод» и сказку «Снежная королева» 21.10.2019, 16:020 Премьера бэби-спектакля «Я сделал крылья и летал» прошла в Пскове. ФОТО 21.10.2019, 11:090 Большой юбилейный концерт ансамбля «Псков». ФОТО
18.10.2019, 18:390 Псков примет Всероссийский театральный марафон 18.10.2019, 18:140 Новые музыкальные инструменты поступят в Псковскую областную филармонию 18.10.2019, 16:280 Финансовая и юридическая свобода важна для развития Псковской областной филармонии - директор учреждения 18.10.2019, 16:010 Возможность выхода Псковского симфонического оркестра на федеральный уровень реальна - директор областной филармонии
18.10.2019, 15:480 Подстрочник с Елизаветой Барышниковой. ВИДЕО 18.10.2019, 15:130 Елизавета Барышникова: Симфонический оркестр - главный символ перемен в Псковской филармонии 18.10.2019, 14:181 Александр Либ остается в Псковской филармонии в качестве солиста-вокалиста 18.10.2019, 14:110 Елизавета Барышникова: Псковская областная филармония начала зарабатывать
18.10.2019, 13:445 Елизавета Барышникова: У Псковской областной филармонии сейчас есть собственное лицо 18.10.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Елизаветой Барышниковой 17.10.2019, 14:462 Падают листья, и вместе с ними цены - Псковский театр драмы напоминает о скидках на спектакли ноябрьской афиши 17.10.2019, 12:410 Режиссер Екатерина Ложкина-Белевич рассказала о готовящемся в Пскове бэби-спектакле «Я сделал крылья и летал»
16.10.2019, 11:510 Солистка Елена Федина об ансамбле «Псков»: Все мы заражены одним - русской музыкой 15.10.2019, 19:363 Если Александр Иванович принял такое решение, мы не в силах его остановить - руководство филармонии об уходе Александра Либа с поста руководителя ансамбля «Псков» 15.10.2019, 15:041 Виктор Яковлев: 40 лет на псковской сцене 15.10.2019, 14:033 В ансамбле «Псков» сегодня играют круче, я не преувеличиваю - Александр Либ
15.10.2019, 12:430 Николай Хондзинский: Гала-концерт в честь 75-летия Псковской филармонии – это праздник музыки для наших слушателей 15.10.2019, 12:341 Неделя французского кино пройдет в Пскове 15.10.2019, 11:440 Концерт «Старые Новые Песни» пройдет в Псковской областной филармонии в январе 15.10.2019, 08:079 На концерт Лолиты в Пскове не смогли продать билеты
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru