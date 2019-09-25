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Встреча с Николаем Хондзинским пройдет в псковской филармонии 22 ноября

22 ноября в 19.00 в зале Большого концертного зала состоится уникальное событие – маэстро Николай Хондзинский расскажет об одном из самых загадочных и совершенных произведений в истории музыки, которое прозвучит на концерте Симфонического оркестра Мариинского театра 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

«Симфонические танцы», завершенные Сергеем Рахманиновым в 1940 году, являются последним произведением в жизни композитора, своеобразным итогом его грандиозного творческого пути. Словно все вопросы, волновавшие композитора в течение жизни, смогли сформироваться в отчетливую, музыкальную картину мира, состоящую из трех незыблемых частей: «Полдень», «Сумерки» и «Полночь». Произведение, глубоко философское и во многом автобиографичное, приобрело в исследовательском и слушательском обиходе репутацию некоего музыкального иносказания, тайного шифра, повествующего о добре и зле, жизни и смерти.



Встреча с главным дирижером Симфонического оркестра даст возможность любителям классической музыки выйти за рамки общепринятого филармонического формата и более глубоко и всесторонне познакомиться с мировыми шедеврами классики.

Пригласительные билеты в кассе филармонии.

Начало встречи 22 ноября в 19.00.

Вход свободный. 0+