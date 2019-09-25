Сцена / Новости

Изменено время начала балета «Щелкунчик», который представят в Псковской филармонии

Псковская областная филармония сообщает, что время начала балета «Щелкунчик» 18 января 2020 года переносится с 17.00 на 15.00. Все ранее приобретенные билеты действительны. Администрация филармонии приносит извинения всем зрителям, за доставленные неудобства.

Напомним, балет «Щелкунчик» пройдет в исполнении Имперского Русского Балета под руководством заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды и Симфонического оркестра Псковской областной филармонии под управлением художественного руководителя и главного дирижера Николая Хондзинского.

«Щелкунчик» 17 января 19.00, 18 января 15.00.

Заказ и бронирование билетов на сайте филармонии