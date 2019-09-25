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Стала известна подробная программа Дней норвежской культуры в Пскове

В Пскове впервые пройдут Дни норвежской культуры. Организаторами дней культуры являются как российская, так и норвежская стороны - Театрально-концертная дирекция и Генеральное консульство Королевства Норвегия. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции региона, мероприятие пройдет с 6 по 8 декабря.

«В рамках Дней Норвегии запланирован ряд мероприятий, который позволит псковичам ближе познакомиться с Северным Королевством, его культурой и традициями», - отметили в дирекции.

В первый день мероприятия состоится открытие экологической выставка и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность», посвящённые крайне актуальной проблеме современности - экологии, в решении которой в глобальных масштабах активно участвует Норвегия. Вход на мероприятия - свободный.

Так, 6 декабря, в 16:00, начнется часовая передвижная выставка и лекция генерального консула Дага Малмера Халворсена «Пластик в море: мифы и реальность», посвящённые крайне актуальной проблеме современности, в решении которой в глобальных масштабах активно участвует Норвегия. Адрес: Псков, улица Некрасова, 19 (проектный офис «Команды 2018»). А в 18:00 в этот же день начнется показ кинофильма «12-й человек» (2017 год), по адресу: Псков, улица Пушкина, 13 (Медиахолл).

Кроме того, с 6 по 8 декабря пройдет передвижная выставка о норвежской детской литературе «Ужасно интересно все то, что неизвестно», которая знакомит с классиками норвежской детской литературы и современными авторами. Адрес: Псков, улица Пушкина, 13, (галерея «ЦЕХ»).

Помимо этого, 7 декабря, в 13:00 начнется лекция «Норвежский детектив на гребне волны», посвящённая феномену успеха норвежского детективного романа. Читает - Екатерина Лавринайтис, переводчик романов Ю Несбе. Продолжительность - час. Адрес: Псков, улица Пушкина, 13, (галерея «ЦЕХ»).

А в 15:00 - концерт «Незнакомые шедевры норвежской классики». Заслуженная артистка России Галина Сидоренко (меццо-сопрано) и лауреат международных конкурсов Станислав Соловьев (фортепиано) представляют программу, составленную из произведений норвежских композиторов-классиков. Продолжительность концерта - 1:15. Адрес: Псков, улица Красноармейская, 21, (Детская музыкальная школа №2 имени М.П. Мусоргского, вход свободный по пригласительным билетам).

Что касается 8 декабря, то в 13:00 - начало часовой лекции «Норвегия - страна активного отдыха» - презентация Норвегии как туристического направления. Читает - специалист отдела экономики и развития сотрудничества Генерального консульства Елена Параничева. Адрес: Пскова, улица Пушкина, 13 (галерея «ЦЕХ»).

В 14:00 начнется показ кинофильм «Выбор короля» (2016). Адрес: Пскова, улица Пушкина, 13 (Медаихолл).