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Тайну «Симфонических танцев» Рахманинова приоткроет дирижер Николай Хондзинский сегодня на встрече со зрителями

Накануне концерта Симфонического оркестра Мариинского театра главный дирижер и художественный руководитель Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский приглашает зрителей на очередную встречу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, для всех, кто не успел или не смог прийти на встречу с дирижером в новом формате, мероприятие повторится сегодня, 11 декабря в 19.00 в Большом концертном зале филармонии.

Маэстро Николай Хондзинский расскажет об одном из самых загадочных и совершенных произведений в истории музыки, которое прозвучит на концерте Симфонического оркестра Мариинского театра 12 декабря.

«Симфонические танцы» Сергея Рахманинова - это условное название, скорее, вуалирующее, нежели раскрывающее их содержание.

Это произведение, завершенное в 1940 году, является последним в жизни композитора, своеобразным итогом его грандиозного творческого пути. Словно все вопросы, волновавшие композитора в течение жизни, смогли сформироваться в отчетливую, музыкальную картину мира, состоящую из трех незыблемых частей: «Полдень», «Сумерки» и «Полночь». Произведение, глубоко философское и во многом автобиографичное, приобрело в исследовательском и слушательском обиходе репутацию некоего музыкального иносказания, тайного шифра, повествующего о добре и зле, жизни и смерти, Боге и дьяволе.

Рахманинов даже переписывался с хореографом Михаилом Фокиным, обсуждая возможность создания балета на основе произведения. Хореограф был заинтересован, но замыслу Рахманинова не суждено было осуществиться - в августе 1942 года Фокин скоропостижно скончался, а весной 1943 года ушел из жизни и сам композитор.

Пригласительные билеты в кассе филармонии.