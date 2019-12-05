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Билеты в псковские театры и филармонию теперь можно купить в билетоматах

С 17 декабря в Пскове открыта продажа билетов на спектакли, концерты и другие зрелищные мероприятия Псковского театра драмы, Театра кукол и Областной филармонии в билетоматах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции.

В настоящее время в городе начал работу билетомат в фойе БКЗ Псковской областной филармонии.

Второй и третий билетоматы в прикассовой зоне Псковского театра драмы и в ТРЦ «Империал» (на стыке торгового центра с ТК «Пик60») в ближайшие дни начнут свою работу.

Такое автоматическое оборудование установлено для удобства и экономии времени покупателей. Как и в кассе и при онлайн-покупке, на схеме зала на мониторе билетомата можно выбрать любое свободное место и оплатить его только по безналичному расчету (банковской картой)

Принцип работы автомата по продаже билетов достаточно прост:

1. Покупатель при помощи сенсорного экрана выбирает нужное ему мероприятие.

2. Отмечает нужный ряд и цену за посещение.

3. Нажимает кнопку оплатить.

4. Прикладывает или вводим банковскую карту в приемное устройство.

5. Готовый билет и чек появляется в лотке выдачи билетомата.

Билет действителен только при наличии к нему чека.