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Псковский театр драмы примет в дар старые магнитофонные бобины и кассеты для оформления нового спектакля

Для декорационного оформления нового спектакля Псковского театра драмы «Нави Волырк, капитанский сын» театр примет в дар старые магнитофонные бобины и кассеты. Телефон для связи: 8 953 238 81 81, Максим, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области. Всем откликнувшимся - горячая благодарность от всего коллектива театра.

Напомним, в настоящее время в театре идут репетиции спектакля по пьесе известного российского драматурга Олега Михайлова «Нави Волырк - капитанский сын. Жизнь Ивана Крылова, медведя-оборотня, рассказанная им самим Неизвестному лицу».

Спектакль, выросший из эскиза в рамках режиссерской лаборатории «Театр про писателей», ставит молодой режиссер из Санкт- Петербурга Елена Павлова.

«Это была интереснейшая многогранная личность, не до конца разгаданная современниками, а уж тем более нами, - рассказывает режиссер. - Чем больше мы работаем над спектаклем о нем, тем больше загадок нам задает Иван Андреевич Крылов. Он был еще тот мистификатор. Наверное, его тайны так и останутся тайнами, но прикоснуться к его внутреннему миру было чрезвычайно интересно. Несмотря на все его чудачества, это был очень серьезный художник, с тонкой ранимой душой. Мне интереснее было постижение внутренней человеческой природы этого неординарной личности, чем внешние факты биографии. Надеюсь, это будет интересно и зрителям».

«Нави Волырк» - первый опыт сотрудничества Псковского театра драмы с одним из ведущих театральных художников России – Николаем Слободяником.

Постановка посвящена 60-летнему юбилею заслуженного артиста России Сергея Попкова, одного из ведущих артистов труппы Псковского театра. Сергей Попков играет главную роль в этом спектакле, это его актерский бенефис.

В ролях также заняты Илона Гончар, Нина Семенова, Денис Кугай, Андрей Ярославлев, Роман Сердюков.

Премьера спектакля - 15 и 16 февраля.