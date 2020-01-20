Сцена / Новости

Билетомат Театрально-концертной дирекции заработал в гипермаркете «Империал»

В гипермаркете «Империал», на переходе в ТК «Пик 60», заработал новый билетомат Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, автоматическое оборудование позволяет на месте приобрести билеты на спектакли, концерты и другие зрелищные мероприятия драмтеатра, театра кукол и областной филармонии. Бескассовый формат торговли будет удобен не только посетителям торговых центров, но и всем горожанам, живущим на Завеличье.

Напомним, что первый билетомат работает в фойе БКЗ Псковской областной филармонии и уже пользуется популярностью у зрителей. Третий билетомат в прикассовой зоне Псковского театра драмы в скором времени также начнет свою работу.

Автоматическое оборудование установлено для удобства и экономии времени покупателей. Как и в кассе и при онлайн-покупке, на схеме зала на мониторе билетомата можно выбрать любое свободное место и оплатить его по безналичному и наличному расчету.

Уточним, что билет действителен только при наличии к нему чека.