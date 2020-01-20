Сцена / Новости

Новые меры поддержки деятелей культуры Михаил Ведерников представил на встрече с театральной общественностью

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 23 января, провел встречу с театральными деятелями региона, на которой в неформальной обстановке обсудил наиболее актуальные вопросы развития сферы театрального искусства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

Глава региона во время беседы анонсировал ряд мер поддержки, которые будут реализованы для театральных деятелей в этом году. В рамках исполнения майских указов президента РФ в региональном бюджете предусмотрены средства для увеличения заработной платы работников учреждений культуры. «В текущем году по решению президента России одновременно с педагогами и медиками у работников культуры окладная часть заработной платы будет увеличена до величины минимального размера оплаты труда. На эти цели в региональном бюджете заложено порядка 300 млн рублей», - заметил губернатор.

Михаил Ведерников также озвучил свое решение о том, что в этом году четыре квартиры будут переданы молодым актерам в служебное пользование. Он обратил внимание, что при дальнейшей работе в Псковской области они смогут приватизировать жилье.

В конце прошлого года Псковское областное Собрание депутатов поддержало законодательную инициативу по утверждению региональных званий для деятелей искусств и работников культуры. Михаил Ведерников напомнил собравшимся, что закон устанавливает единоразовую выплату в размере 25 тыс рублей, а также добавку в размере 5 тыс рублей ежемесячно до выхода на пенсию при условии работы в регионе.

«У коллективов появится инструмент поддержки заслуженных работников. Для ценности награды ежегодно мы будем вручать их 2 или 3. Надеюсь, что меня поддержат все собравшиеся в том, что первыми их должны получить те, кто был отмечен почетными званиями и наградами на федеральном уровне», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Региональный союз театральных деятелей в свою очередь подготовит регламент для предоставления стипендиальной поддержки молодых актеров. «У нас есть определенные параметры - 5 человек, выбранных профессиональным сообществом, будут ежемесячно получать 15 тыс рублей», - обратил внимание губернатор.

Михаил Ведерников анонсировал и учреждение ежегодной театральной премии Псковской области. На ее организацию власти региона направят порядка 600 тыс рублей. Михаил Ведерников предложил руководителям театров определиться с датой проведения подобного мероприятия, а также подготовить предварительный сценарий. «Необходимо, чтобы это было хорошее и яркое событие для региона», - подчеркнул Михаил Ведерников.

В ходе неформального общения с главой региона представители театральной общественности обращались со своими предложениями по развитию сферы культуры, рассказали про предстоящие премьеры, познакомили с последними творческими достижениями. Так, худрук Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев рассказал, что для его труппы Года театра выдался очень насыщенным. «Мы отработали на достойном уровне. Было 6 номинаций на "Золотую маску". В этом году у спектакля "Ревизор" их 5. Не побоюсь сказать, что мы занимаем лидирующие позиции среди провинциальных театров», - отметил Дмитрий Месхиев.

Директор Великолукского театра драмы Валентина Зандер рассказала о росте посещаемости театра, а также плодотворном взаимодействии учреждения культуры с районами Псковской области. Руководитель кукольного театра Татьяна Ааб познакомила с новыми возможностями, которые появились благодаря поддержке со стороны профильных проектов партии «Единая Россия». «У нас теперь есть современный автобус, на котором мы можем совершать междугородние поездки, что позволит развивать гастрольную деятельность», - заметила она.

Деятели культуры и искусств вместе с представителями исполнительной власти региона в обсудили вопросы подготовки Пушкинского театрального фестиваля и участия театралов в Днях Пушкинской поэзии и русской культуры, организацию гастрольной деятельности региональных театров, а также предстоящий переезд Псковского кукольного театра в новые помещения.

Кроме того, в рамках мероприятия состоялась церемония награждения актеров, работников театра и деятелей искусства. За большой вклад в развитие культуры и активную творческую деятельность Почетную грамоту губернатора Псковской области Михаил Ведерников вручил труппе Великолукского театра драмы в лице руководителя Валентины Зандер. Благодарственные письма главы региона получили Псковский театр драмы, Псковский театр кукол, а также артисты и работники учреждений культуры.