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В 2,5 раза увеличилось количество зрителей и почитателей Псковского симфонического оркестра

За последние два года работы Псковской областной филармонии количество зрителей и почитателей псковского оркестра увеличилось в 2,5 раза. Об этом сообщила директор псковской филармонии Елизавета Барышникова сегодня, 21 февраля, на пресс-конференции, посвященной Фестивалю русской музыки.

«В Пскове интерес зрителей к филармонии растет изо дня в день», - заявила она.

В ходе пресс-конференции она подчеркнула, что в прошлом году очень яркими были летние филармонические сезоны. Елизавета Барышникова выразила надежду, что и в этом году они не потеряют популярность.

По ее словам, практически все фестивали в 2019 году проходили с аншлагом. «В этом году наша задача - повысить уровень, программа Фестиваля русской музыки - яркая и интересная», - заключила Барышникова.

Напомним, Фестиваль русской музыки пройдет в Пскове с 18 по 25 марта.