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Театрально-концертная дирекция приглашает на фотосъемки в особняке Лавриновского и театре драмы

В преддверии праздничных дней в Театрально-концертной дирекции Псковской области появилась новая услуга - реализация сертификатов на авторский проект Анны Баландиной.

Хорошим и приятным подарком любимым женщинам на 8 марта станет подарочный сертификат на фотосессию в особняке Лавриновского и в Пушкинском театре драмы.

Фотодень в особняке Лавриновского пройдет 9 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Фотосессии в театре состоятся в период с 6 по 14 марта.

В стоимость сертификата включены: индивидуальное создание образа и сценического костюма, прическа и макияж, фотограф (10-15 художественных фотографий), приглашение на вечерний спектакль в театр.

Образы для фотосессий создаёт Анна Баландина - художник по гриму, стилист и визажист с огромным опытом работы в театральных постановках и кинематографе (например, в комедии «Холоп», ставшей самой кассовой в российском прокате).

Стоимость подарочного сертификата составляет 5000 рублей.