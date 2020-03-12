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Полмиллиона рублей на организацию свадьбы разыграют в особняке Лавриновского 27 марта

Масштабный проект Театрально-концертной дирекции Псковской области и специалистов свадебной индустрии города подходит к своему апогею - розыгрышу главного приза - высокобюджетной свадьбы в подарок.

Театрально-концертная дирекция Псковской области и 20 топовых специалистов свадебной индустрии города Пскова 1 марта объявили о проведении розыгрыша полумиллиона рублей на организацию свадьбы мечты среди пар, планирующих регистрацию брака, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Розыгрыш главного приза состоится 27 марта в особняке Лавриновского. На розыгрыш пригласят 30 пар-победителей, отобранных 20 марта генератором случайных чисел в группе «Свадьба мечты в подарок Псков» в социальной сети ВКонтакте.

Призы и подарки ждут не только одну пару-счастливого обладателя главного приза, но и всех посетивших особняк гостей!

За 10 дней к участию в проекте уже присоединилось более ста пар.

Запись участников продолжается!

Условия и информация о розыгрыше здесь: https://vk.com/club191710742.