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До 1 апреля закрывается БКЗ Псковской областной филармонии

С 16 марта и до 1 апреля БКЗ Псковской областной филармонии работать не будет. Как сообщила директор областной филармонии Елизавета Барышникова, все мероприятия, которые должны были пройти в этот период, будут перенесены.

«Мы дополнительно сообщим информацию о срокам и датах переноса, так что вы можете не оформлять возврат билетов. Я надеюсь, что в скором времени мы с вами увидимся на каком-нибудь классном концерте в Большом концертном зале. Не болейте, берегите себя!» - заключила Елизавета Барышникова.

Напомним, с понедельника, 16 марта, в Псковской области вступит в силу ограничение на проведение массовых мероприятий.

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Фестиваль русской музыки в рамках нацпроекта «Культура» должен был состояться в Псковской областной филармонии с 18 по 25 марта.