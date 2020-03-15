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В Пскове переносятся все концерты и спектакли Театрально-концертной дирекции

Все концерты и спектакли Театрально-концертной дирекции Псковской области переносятся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

«Театрально-концертная дирекция сообщает, что в связи с Указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с 16 марта до особого распоряжения запрещено проведение на территории региона массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных. Допускается возможность проведения только чрезвычайно важных и неотложных мероприятий, в том числе в видеоформате или без зрителей», - говорится в сообщении.

Поэтому все спектакли и концерты Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол до 1 апреля переносятся. Билеты можно обменять или сдать в кассы театров и филармонии. Даты проведения ранее объявленных концертов и спектаклей будут уточнены в ближайшее время.

«Обо всех изменениях ситуации мы будем информировать вас заблаговременно», - заключили в ТКД.