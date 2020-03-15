Сцена / Новости

Розыгрыш главного приза «Свадьба мечты Псков» переносится

В связи с распоряжением губернатора Псковской области о запрете проведения на территории области массовых мероприятий, в том числе культурных и развлекательных, Театрально-концертная дирекция Псковской области информирует пары, принимающие участие в розыгрыше «Свадьба мечты Псков», о переносе даты финального мероприятия (розыгрыша главного приза - полумиллиона рублей) с 27 марта до особого распоряжения.

«Учитывая, как складывается ситуация во всем мире, здоровье и благополучие граждан Псковской области является приоритетным», - пояснили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД.

Напомним, что меры по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) введены указом губернатора Псковской области от 15 марта 2020 года №30-УГ «О мерах по противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».