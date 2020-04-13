Сцена / Новости

Псковской филармонии удалось сохранить всех сотрудников и зарплаты

Псковской филармонии удалось сохранить своих сотрудников, в том числе артистов губернаторского симфонического оркестра. Об этом директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила в передаче «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы должны сохранить всех, - подчеркнула она. - Необходимо остаться в полном составе, чтобы восстанавливаться и продолжить работу всем вместе».

Кроме того, директор филармонии отметила, что удалось сохранить зарплату сотрудников учреждения культуры. Пострадала лишь премиальная часть, которая выплачивалась сотрудникам из собственных доходов филармонии от продажи билетов.