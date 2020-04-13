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Сцена / Новости

Псковской филармонии удалось сохранить всех сотрудников и зарплаты

05.06.2020 16:32|ПсковКомментариев: 0

Псковской филармонии удалось сохранить своих сотрудников, в том числе артистов губернаторского симфонического оркестра. Об этом директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила в передаче «Подстрочник» радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Мы должны сохранить всех, - подчеркнула она. - Необходимо остаться в полном составе, чтобы восстанавливаться и продолжить работу всем вместе».

Кроме того, директор филармонии отметила, что удалось сохранить зарплату сотрудников учреждения культуры. Пострадала лишь премиальная часть, которая выплачивалась сотрудникам из собственных доходов филармонии от продажи билетов.

Теги: #зарплата #филармония
Источник: Псковская Лента Новостей
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