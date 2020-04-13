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О Псковском драмтеатре рассказали сегодня на НТВ

О Псковском областном театре драмы им. А. С. Пушкина рассказали сегодня, 7 июня, в программе «Дачный ответ» на НТВ, сообщает «МК в Пскове».

Несмотря на то, что программа посвящена секретам дачной жизни, в сегодняшнем выпуске нашел свое место рассказ об истории строительства Псковского драмтеатра - авторы программы решили рассказать телезрителям о российских театрах с оригинальной архитектурой.

Напомним, театр был построен на рубеже 19 и 20 веков в стиле модерн. Пресс-секретарь театра Лариса Захарова сообщила зрителям программы, что театр собирались построить к 100-летию Пушкина, но денег не хватило, поэтому пришлось кинуть клич о сборе средств по всей стране. Только благодаря деньгам, собранным по подписке, в Пскове появился театр, и именно поэтому он назывался Народным домом им. Пушкина.

«Была такая традиция - закладывать в фундамент золотые монеты. Присутствовавший на церемонии закладки великий князь Владимир Александрович Романов. Говорят, он положил под первый камень несколько золотых монет. Так что наш театр находится, можно сказать, на царском золоте», - рассказала Лариса Захарова.