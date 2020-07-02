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Нового худрука ансамбля «Псков» представили коллективу

Сегодня, 17 июля, директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова представила коллективу ансамбля «Псков» нового художественного руководителя - Ольгу Алексееву. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Ольга Алексеева - экс-солистка ансамбля, ныне солистка ансамбля «Гусляры России» (Москва).

Сегодня Ольга Алексеева - ведущая исполнительница на гуслях звончатых в России. Она удостоена серебряной медали «Национальное достояние России» за активную концертную деятельность, лауреат и обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Выступала с различными оркестрами, ансамблями, солистами и звездами шоу-бизнеса, а также является участницей множества телепроектов федеральных каналов.

В 2006 году окончила ГМК им. Гнесиных по классу «гусли звончатые». В 2012 году окончила МГУКИ по той же специальности. Помимо исполнительства на гуслях, Ольга Алексеева является автором-исполнителем собственных песен, ее песни также поют другие артисты-вокалисты.

В 2010 году она стала участником благотворительной миссии, посетив с концертами города республики Чечня.

Ведет педагогическую и активную сольную гастрольную деятельность по России и за рубежом с целью популяризации и сохранения исполнительских традиций на древнем русском инструменте гусли звончатые.

Напомним, ансамбль «Псков» заслуженно называют «живой легендой филармонии». И это неслучайно, ведь его создание в 1979 году ознаменовало «второе рождение» гуслей на Псковской земле (первое название ансамбля «Гусляры»).

Коллектив получил Гран-при Международного фестиваля-конкурса исполнителей на многострунных инструментах, является лауреатом премии администрации Псковской области, занесен в «Золотую летопись славных дел к 1100-летию Пскова», выступал в Китае на неделе русской культуры.

В 2019 году ансамбль «Псков» отметил 40-летний юбилей. 35 лет коллективом руководил Заслуженный артист России Александр Либ. Он продолжит свою профессиональную и творческую работу в ансамбле.