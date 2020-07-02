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Город удивительный, на каждом шагу старина и красота - председатель жюри премии «Золотая маска» о Пскове

Председатель жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска», худрук театра «Практик» Марина Брусникина поделилась впечатлениями от Пскова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с пресс-подхода к председателю жюри театральной премии «Золотая маска», по словам Марины Брусникиной, она неоднократно бывала в Пскове, в молодости часто приезжала в Пушкинский Горы, а позже - на Пушкинский театральный фестиваль.

Марина Брусникина призналась, что Псковская земля была ее любимым местом. «Город удивительный, на каждом шагу старина и красота, и много делается, чтобы приводить его в порядок», - подчеркнула председатель жюри.

Напомним, сегодня, 29 июля, в 19.00, жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска» будет смотреть спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Ревизор».

Жюри премии в этом году возглавляет художественный руководитель московского театра «Практика» Марина Брусникина. В составе судей - главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури Айрат Абушахманов, главный режиссер Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов, художественный руководитель театра «Кукольный формат» Анна Викторова, главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская, драматурги Вячеслав Дурненков и Алексей Слаповский, московские актеры Нелли Уварова и Владимир Майзингер, театральные критики Кристина Матвиенко, Анна Степанова и Владимир Спешков, художник Юрий Хариков.