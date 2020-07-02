Сцена / Новости

Председатель жюри премии «Золотая маска» приехала в Псков на машине из-за боязни коронавируса

Председатель жюри премии «Золотая маска» Марина Брусникина приехала в Псков на машине, так как боится коронавируса. Об этом она рассказала на пресс-подходе к журналистам, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По ее словам, сейчас она проблематично воспринимает перемещение на самолете. «У каждого свой бзик», - пояснила она.

Марина Брусникина уточнила, что в Псков на просмотр спектакля Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Ревизор», ставшего в этом году номинантом премии сразу в пяти номинациях, приехал неполный состав жюри.

Напомним, сегодня, 29 июля, в 19.00, жюри Российской национальной театральной премии «Золотая маска» будет смотреть спектакль Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина «Ревизор».

Жюри премии в этом году возглавляет художественный руководитель московского театра «Практика» Марина Брусникина. В составе судей также: главный режиссер Башкирского государственного академического театра драмы имени М. Гафури Айрат Абушахманов, главный режиссер Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В.Ф. Комиссаржевской Леонид Алимов, художественный руководитель театра «Кукольный формат» Анна Викторова, главный редактор «Петербургского театрального журнала» Марина Дмитревская, драматурги Вячеслав Дурненков и Алексей Слаповский, московские актеры Нелли Уварова и Владимир Майзингер, театральные критики Кристина Матвиенко, Анна Степанова и Владимир Спешков, художник Юрий Хариков.