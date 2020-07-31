Сцена / Новости

Дмитрий Месхиев ответил на письмо Александра Калягина

Художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев ответил на письмо председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина. Как сообщалось ранее, глава СТД заверил коллектив учреждения культуры, что не собирается противодействовать объединению Псковского драмтеатра с Александринским театром.

Смотрите также Александр Калягин: Я не собираюсь блокировать объединение Псковского драмтеатра с Александринкой

«Глубокоуважаемый Александр Александрович! Мы были очень рады прочитать ваш ответ на наше письмо. Мы благодарны вам за то, что поддержали нас, - как и в целом за поддержку региональных театров России, многим из которых часто бывает нужна помощь. Мы последуем вашему совету и обратимся к нашему учредителю. Спасибо за ваше теплое письмо и ваше неравнодушие», - написал от имени и по поручению коллектива худрук Псковского театра Дмитрий Месхиев.

На снимке: Александр Калягин на сцене Псковского театра драмы. 2014 год

Напомним, ранее сотрудники театра обратились к Александру Калягину с просьбой не противодействовать их объединению с Александринским театром и включению в новую структуру «Национальный драматический театр России».