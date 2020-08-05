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Дмитрий Месхиев: Шансы на победу в «Золотой маске» у нас велики

У коллектива спектакля «Ревизор», вошедшего в шорт-лист «Золотой маски», есть все шансы на победу в премии, уверен художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Мы сыграли спектакль для жюри «Золотой маски», которое приехало в полном составе, - отметил Дмитрий Месхиев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM) в рамках очередного выпуска программы «Особое мнение». - Актеры сыграли все на высшем уровне - они молодцы. И по реакции жюри было понятно, что спектакль на них произвел впечатление. Мы не опозорились, сыграли достойно».

«Шансы велики, но насколько, сложно сказать, - отметил худрук. - Жюри большое, конкуренты очень сильные. Но то, что мы попали в номинацию с сильными конкурентами, говорит о многом. Это признание театральным сообществом страны наших достижений».

Как подчеркивает Дмитрий Месхиев, попадание в шорт-лист премии очень важно для культурной жизни, причем не только региона. «Это же не просто получил маску, повесил на стенку и забыл, - пояснил Дмитрий Дмитриевич. - Это доказательство определенного уровня театра, того, что мы можем делать спектакли как минимум на пространство России, которые могут нравиться и профессионалам, и публике. Это очень важно».