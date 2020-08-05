Сцена / Новости

В Пскове может появиться уличный кинотеатр

В Пскове может появиться уличный кинотеатр в формате кинопаркинга. Об этом сообщил профконсультант по творческим вопросам Театрально-концертной дирекции области Дмитрий Волхонов сегодня, 19 августа, на пресс-конференции в «Интерфаксе».

«Это крутая штука -летний кинопаркинг, он может быть и зимним», - сказал Дмитрий Волхонов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Дмитрий Волхонов отметил, что оборудование ТКД уже приобрела, но идей, где расположить такой кинотеатр, пока нет.

Он также заметил, что уличный кинотеатр - это тема, близкая ТКД, так как у дирекции есть региональная киносеть.