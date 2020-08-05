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О финансовых затруднениях филармонии рассказала Елизавета Барышникова

В связи с ограничениями, вызванными коронавирусом, зал филармонии сможет работать лишь с 50%-ной загрузкой. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По этой причине рентабельность мероприятий в БКЗ упадет в 2 раза, вследствие чего организаторам прокатных концертов неинтересно сотрудничать с залом.

Что касается концертов Псковского Губернаторского симфонического оркестра, также не удастся избежать сложностей. «Последний год мы собираем полные залы, - пояснила Елизавета Барышникова. - С учетом цен на билеты это была хорошая финансовая поддержка, мы начали себе больше позволять. А сейчас будем терять деньги. Это плохая новость, но начинать работу надо. Надеюсь, все наладится».

Художественный руководитель главный дирижер Псковского Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский отметил, что планируя дальнейшую работу, Псков будет брать пример со старших коллег в Петербурге, где уже проходят концерты, на которых заполнена лишь половина зала, и все слушатели сидят в масках. «Очень хочется верить, что открытие сезона будет в обычном режиме», - заметил Николай Хондзинский.