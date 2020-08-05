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Сцена / Новости

Дендропарк станет одной из основных летних площадок в Пскове

22.08.2020 22:52|ПсковКомментариев: 1

Дендропарк станет одной из основных летних площадок в Пскове. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

«Мы запланировали два сюрприза, которые будут служить всему городу еще долгие годы, - отметил он. - Первый - плавучая сцена останется, и в дальнейшем будет использоваться для культурных мероприятий, и Дендропарк станет одной из основных летних площадок города».

Вторым сюрпризом, пояснил губернатор, станет строительство нового фонтана с подсветкой в дендропарке. Его установку планируют закончить к окончанию фестиваля «Музыка на воде».

«Будет бить в воздух струей до 10 метров, и это тоже будет на воде. Очень рассчитываем успеть к 12 сентября, чтобы он заработал на закрытии фестиваля», - отметил он.

Теги: #фонтан #дендропарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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