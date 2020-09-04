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«Театр высасывает всю кровь»: псковский художник Александр Стройло отмечает юбилей

Коллеги поздравили с юбилейной датой главного художника Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, заслуженного художника РФ Александра Григорьевича Стройло. В этом качестве он работает уже 5 лет, и это вторая почти круглая дата, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции области.

«Я как-то не ожидал, что моя судьба так повернется, что я стану главным художником Псковского театра драмы. Я себя чувствую, как в той поговорке про кур, которые попали в ощип. Театр — это очень сложный механизм. Он высасывает всю кровь и все, что только можно. Свободы он не дает никакой. Потому что постоянно приходится думать о том, что нужно делать в театре», - сказал Александр Стройло, отвечая на вопрос о том, как ему работается в псковском театре.

Сначала он связал свою жизнь с кино, хотя по образованию театральный художник. «В кино меньше разговоров и больше дела. Театр — это разговорный жанр. Причем разговорный и на сцене, и за сценой, и за кулисами. Постоянно идет обсуждение, переобсуждение. Театр занимает собой все», - отметил именинник.

Александр Стройло – член Союза художников России, Союза кинематографистов России, член правления Союза кинематографистов России, член Союза театральных деятелей РФ, участник Попечительского совета Свято-Успенского Святогорского монастыря в Пушкинских Горах.

«Как верно подмечено: талантливый человек талантлив во всем. Творчество юбиляра невероятно многогранно – от станковой живописи и графики и создания уникальных рукотворных книг до искусства кино и театра. Многие годы он сотрудничает с ведущими книжными издательствами не только в качестве иллюстратора, но и автора текстов, дизайнера и фотографа», - обратили внимание в театре.

Работы Александра Стройло хранятся в государственных музеях России и за рубежом. Его персональные выставки проходили в Дюссельдорфе, Мюльхайме, Неймегене и Амстердаме, Перте, Москве и в Псковской области. Он сотрудничал с кинорежиссерами Евгением Матвеевым («Любить по-русски»), Федором Бондарчуком («Девятая рота»), Павлом Лунгиным («Остров»). Более двух десятилетий связывает его творческое содружество с кинорежиссером Дмитрием Месхиевым, ныне худруком Псковского театра драмы («Американка», «Свои», «Женская собственность», «Человек в окне», «Батальонъ», «Стена» и другие работы). Номинировался на Национальные премии в области киноискусства «Золотой орел», «Ника».

Александр Стройло передает свой богатый опыт молодым, проводит мастер-классы для студентов, безвозмездно передает свои работы для благотворительных аукционов, добавили в театре.

С 2015 года Александр Стройло оформил десятки спектаклей театра. Его сценография всегда концептуальна, эстетически выверена и современна. Он мастер художественного лаконизма и выразительных деталей на сцене. Спектакли, оформленные художником, участвуют в престижных фестивалях и получают премии, заметили коллеги.

Юбилей Александра Стройло театр встречает премьерой его новой работы – спектакля «Село Степанчиково и его обитатели» в постановке Петра Шерешевского. Александр Стройло выступил автором сценографии и костюмов к спектаклю. Спектакль можно посмотреть 4 и 5 сентября. В сентябрьском репертуаре театра есть и другие спектакли, оформленные А. Г. Стройло: «Ревизор», «Позвольте вам выйти вон», «Пиковая дама», «Жанна», «Нави Волырк, капитанский сын».