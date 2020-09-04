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В конце сентября псковичам представят проект реконструкции «Таблетки»

В конце сентября псковичам представят проект реконструкции «Таблетки» и благоустройства территории вокруг нее. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Ольга Тимофеева.

Она рассказала, что все структурные подразделения кукольного театра весной и летом работали, несмотря на пандемию, и готовились к сезону. В настоящее время театральный сезон в театре кукол открылся, в сентябре планируется премьера нового спектакля.

По словам Ольги Тимофеева, «"Таблетку" уже передали ТКД в безвозмездное пользование». Руководство ТКД понимает, что люди привыкли к старому назначению здания и к тому, что там работает большое количество секций и досуговых кружков. «Их страхи и тревоги, что их просто выкинут на улицу, понятны, - отметила она. - Еще есть страх, что качели вдруг исчезнут».

Как рассказала гендиректор Театрально-концертной дирекции, планируемая реконструкция предполагает благоустройство. В настоящее время уже прошла процедура конкурсного отбора проектной организации, контракт подписан. «В рамках благоустройства, возможно, какие-то качели-карусели останутся, - сказала Ольга Тимофеева. - Тематически театр рассчитан на маленького зрителя, так что дополнительные малые архитектурные формы или объекты станут хорошим дополнением. Территория достаточно большая и предполагает не просто высадку газона».

Добавим, что на период реконструкции качели и карусели будут убраны.