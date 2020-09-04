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Псковский драмтеатр покинули главный режиссер и актриса

Арт-директор Псковского драмтеатра, худрук Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) рассказал о кадровых изменениях в театре.

Труппу покинула известная многим поклонникам псковского театра актриса Ксения Тишкова. Как пояснил Андрей Пронин, девушка хочет освоить другую профессию в другом городе. «Артист - это сложная профессия. Если бы я проснулся артистом, я бы побежал за успокоительным», - объяснил арт-директор театра.

У главного режиссера Сергея Чехова закончился контракт, который Театрально-концертная дирекция не стала продлевать. «Мы ищем оптимальную структуру функционирования театра, - отметил Андрей Пронин. - Сергей очень талантливый человек, но у театра в регионе есть свои потребности, есть вещи, которые главный режиссер должен делать. А Сергей устремлен в область экспериментального театра, новейших поисков. Например, елка новогодняя находится вне сферы его исканий. Но у потребителя другие запросы».

Андрей Пронин заметил, что театр очень благодарен Сергею за совместные проекты, в том числе за спектакль «Потудань», объездивший массу фестивалей.