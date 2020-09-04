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Ксения Тишкова рассказала о причинах ухода из Псковского театра драмы

Актриса Ксения Тишкова рассказала о причинах, по которым она покинула труппу Псковского драматического театра. Дальнейшими планами она поделилась с корреспондентом «МК в Пскове».

«Почему я ухожу? Это был длительный для меня период. И знаете, один мой знакомый сказал: «Уходить вовремя – это талант». Для меня это послужило толчком. Мне кажется, я просто перегорела. Мне стали более интересны другие вещи и другие предметы. Всё очень просто. Я решила получать ещё одно образование в Санкт-Петербурге и сейчас усиленно готовлюсь к экзаменам», - рассказала Ксения Тишкова.

О том, какую профессию планирует получить, собеседница пока не распространяется. «Вдруг, не поступлю, глупо будет выглядеть», - со смехом заявила актриса.

По ее словам, коллеги по сцене к ее решению уйти отнеслись с пониманием.

Ксения Тишкова – уроженка Алтайского края, в 2008 году окончила Алтайскую государственную академию культуры и искусства. В труппу Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина попала в 2013 году. За 7 лет «примерила» на себя более двух десятков ролей, поучаствовав в спектаклях «Жанна», «Очень громкая премьера», «Каштанка», «Таланты и поклонники» и многих других.