Сцена / Новости

Площадка для национальных театров может появиться в Москве через несколько лет

Площадка для национальных театров России может появиться в Москве через несколько лет. Об этом сообщил художественный руководитель Национального драматического театра России (Александринского) Валерий Фокин в ходе открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия» в Пскове 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас несколько национальных театров в стране - это уникальный случай, - отметил он. - Причем разных. Отношение к национальным театрам было всегда аккуратным, спокойным. В последние годы на 360 градусов разворачиваемся именно в сторону национальных театров».

По его словам, возникла настоятельная потребность в создании центра национальных театров в стране. «Это совершенно очевидно», - подчеркнул Валерий Фокин. По проекту, сказал он, это может быть одна из самых лучших площадок в Москве.

«Идея в том, чтобы национальные театры могли вступать в кооперацию, творческое содружество на этой площадке», - пояснил Валерий Фокин.

Сделать театральный, исследовательский, творческий центр «сам Бог велел», добавил он. «Сейчас нельзя говорить о каком-то графике, для начала (площадку - ред.) надо построить. Проект находится на государственной экспертизе», - уточнил Валерий Фокин. Он выразил надежду, что такая площадка может появится в 2023-2024 годах.

По мнению директора Татарского национального академического театра имени Г. Камала Ильфир Якупо, такая площадка может стать домов для национальных театров.