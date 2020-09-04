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Андрей Пронин не исключил появления в Пскове центра для национальных театров

Арт-директор Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Андрей Пронин не исключил появления в Пскове центра для национальных театров. Об этом с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия», которая проходит в Пскове 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Идея создания единой площадки для национальных театров в Москве поможет в их пропаганде, сказал он. «Нужно повышать интерес к ним», - добавил арт-директор. «И в Пскове может возникнуть подобный центр. Здесь смычка со странами Балтии», - пояснил Андрей Пронин.

По его мнению, сила России в дружбе и взаимоуважении между национальностями, а не в попытках ассимилирования. «В России 87 национальных театров, и в 87 раз она сильнее», - отметил Андрей Пронин. Очень важно, чтобы у спектаклей были субтитры и на русском, и на английском языках, заметил арт-директор псковского театра.

Как признался Андрей Пронин, он мечтает о том, чтобы в псковском театре поставили татарскую пьесу или спектакль, посвященный еврейской культуре.

В ходе дискуссии руководству псковского театра предложили на грантовой основе получать деньги на экспериментальные спектакли, которые имеют право провалиться в прокате.