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Дмитрий Месхиев: Есть идея, чтобы через псковский театр шла экспансия русской культуры в страны Европы

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев заявил о том, что есть идея, чтобы через псковский театр шла экспансия русской культуры в страны Восточной Европы. Об этом с открытой дискуссии «Национальный театр России: новая стратегия», которая проходит в Пскове 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также Дмитрий Месхиев рассказал, что есть идея проведения определенных театральных фестивалей на территории Пскова.

Кроме того, художественный руководитель прокомментировал создание площадок для национальных театров. «Когда будут три площадки: Москва, Петербург и Псков - будет совсем хорошо», - отметил он.

«Планов у нас очень много, надеюсь, рано или поздно их озвучим», - сказал Дмитрий Месхиев.

По мнению Дмитрия Месхиева, национальные театры должны выйти с инициативой создания соответствующей программы, чтобы «все национальные театры получили финансирование не из своих республик, а из центра» на создание переводческой базы, чтобы «театры могли возможность играть на своем языке, иметь синхронный перевод в своих стенах».

«Если мы объединим усилия и обратимся к министру культуры, тогда дело может пойдет дальше», - добавил Дмитрий Месхиев.