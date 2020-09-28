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В Псковской области возродят традицию проведения молодежного бала

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с руководителем Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизаветой Барышниковой и главным дирижером, художественным руководителем Губернаторского симфонического оркестра Николаем Хондзинским. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

Открывая встречу, глава региона поздравил с успешным началом 25-го концертного сезона симфонического оркестра. На первом концерте, который был посвящен 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, прозвучала 5-я симфония, созданная великим композитором. Елизавета Барышникова подчеркнула, что выступление Губернаторского оркестра прошло при соблюдении всех мер противовирусной безопасности и вызвало большой интерес со стороны псковичей.

Руководитель Псковконцерта также представила губернатору новые проекты, которые планируется включить в событийный календарь Псковской области. В частности, одним из них может стать уникальный концерт Губернаторского симфонического оркестра в Пушкинских Горах, посвященный Александру Пушкину. Его проведение запланировано на февраль следующего года, мероприятие будет направлено на привлечение внимания к Дням Пушкинской поэзии и русской культуры, которые традиционно проходят на площадке вблизи сельца Михайловского. После концерта возможно проведение конференции по обсуждению концепции летнего фестиваля.

Также планируется возродить традицию проведения ежегодного регионального молодежного бала. По предложению главы региона первый бал запланирован на декабрь. Елизавета Барышникова рассказала, что для детального воссоздания атмосферы дореволюционных балов представители филармонии вместе с работниками областного архива изучают старинные документы. Танцевальная подготовка пар начнется за несколько месяцев. Сопровождать мероприятие будет живая музыка в исполнении Губернаторского симфонического оркестра. Гости, как и все участники, будут соблюдать требования по дресс-коду для максимального погружения в эпоху.

«На мероприятии можно будет подводить итоги года, проводить награждение. Также предлагаю объединить мероприятие с традиционной "Елкой желаний"», - отметил Михаил Ведерников.

Также участники совещания обсудили особенности проведения в следующем году фестивалей хорового пения, «Музыка на воде», а также других мероприятий, в число которых может войти международный вокальный конкурс. Глава региона поручил разработать окончательную концепцию всех событий и представить ее для проработки вопросов оказания возможной поддержки.