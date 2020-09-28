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В Псковской области планируют повысить зарплаты музыкантов Губернаторского оркестра

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил проработать вопрос увеличения зарплаты музыкантов Губернаторского симфонического оркестра. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, такое поручение он дал по итогам рабочей встречи с руководителем Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизаветой Барышниковой и главным дирижером, художественным руководителем Губернаторского симфонического оркестра Николаем Хондзинским.

В рамках обсуждения актуальных вопросов развития оркестра зашла речь о необходимости привлечения молодых специалистов. Главный дирижер подчеркнул, что нагрузка на музыкантов в последнее время существенно возросла, поэтому необходимы дополнительные средства для стимулирования сотрудников.

Глава региона отметил, что в следующем году после завершения процедуры передачи на федеральный уровень Псковского драмтеатра часть высвободившихся средств регионального бюджета может быть направлена на увеличение фонда заработной платы музыкантов. По итогам совещания Михаил Ведерников дал поручение детально проработать данный вопрос профильным специалистам.