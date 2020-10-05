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«Стены сберегли, теперь главное - людей сберечь»: псковский драмтеатр посетила министр культуры

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Псковский театр драмы. Вместе с ней туда прибыли вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С театром высоких гостей познакомил художественный руководитель Дмитрий Месхиев. Он рассказал об истории театра, а Андрей Турчак акцентировал внимание на том, как преобразился театр после ремонта. «Когда я впервые сюда пришел, здесь были обшарпанные желтые стены», - вспомнил он.

Дмитрий Месхиев обозначил проблему с акустикой в большом зале. Для консультаций уже вызывали специалиста. «В Великих Луках, например, кресла сделаны из акустической березы», - заметил Месхиев. Министр призналась, что впервые слышит, что в мире существует «акустическая береза».

Ольга Любимова оценила помещения театра. «Театр небольшой, но мы его любим», - отметил Дмитрий Месхиев.

«Стены сберегли, теперь главное - людей сберечь», - сказала министр культуры.