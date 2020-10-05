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В Псковский театр кукол потянулись будущие мамы

В Псковский театр кукол потянулись будущие мамы. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор театра кукол Татьяна Ааб, рассказывая о том, как учреждение чувствует себя в период пандемии коронавируса.

«Первый страх, который у всех был в марте, постепенно проходит. Думаю, здравый смысл у всех возобладал, и все поняли: если соблюдать все правила предосторожности, заразиться будет сложно», - сказала директор театра, уточнив, что через соцсети зрителей постоянно предупреждают о необходимости ношения защитных масок. Перед спектаклями всем в обязательном порядке измеряют температуру и предлагают воспользоваться санитайзером.

В соответствии с решением Роспотребнадзора дети до 7 лет могут находиться на спектаклях театра кукол без маски. «Это существенно. Многим маленьким тяжело дышать в масках. Хотя спектакли у нас небольшие, думаю, высидеть реально», - отметила директор театра.

Кроме того, на спектаклях действует шахматная рассадка. «Поэтому у нас половинная заполняемость, но люди потихоньку к нам пошли. Даже беременные приходят спектакли смотреть. Что ж, каждый начинает воспитывать своего ребенка, когда считает нужным», - заметила Татьяна Ааб.

Первая премьера этого года состоялась в театре кукол лишь 26 августа. Это был спектакль «Бегемотик» для самых маленьких - от 1 до 3 лет. После летнего смягчения «коронавирусных» ограничений в псковском регионе театр кукол постепенно вышел на прежний уровень зрительской посещаемости, в том числе за счет того, что в афише теперь появились вечерние спектакли.