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Проект реконструкции «Таблетки» в Пскове будет готов до нового года

Проект реконструкции «Таблетки» под Псковский областной театр кукол будет готов до нового года. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор театра Татьяна Ааб.

«Проект должен быть готов до нового года, а потом уже встанет вопрос финансирования. Это будет единственная заковыка в строительстве нового здания. Главное - попасть в программу», - пояснила она и добавила, что сейчас рассматривается несколько вариантов проектов реконструкции «Таблетки», из которых предстоит выбрать один.

«На конкурсной основе ивановская фирма "Регионпроект" выиграла право на создание проекта. Это будет несколько проектов, из которых будет выбран один. Мы говорили с авторами практически каждого проекта, хочется, чтоб каждый их доработал, а мы уж будем выбирать. У нас уже есть приоритеты в выборе, но поживем - увидим», - отметила директор Псковского театра кукол.

В частности, сотрудникам учреждения пришелся по душе проект псковского архитектора Андрея Лебедева. «Человек очень известный, и его вариант нам действительно понравился. Он создан для Пскова. Во-вторых, внешне он что-то взял от прежнего здания театра кукол, и это очень приятно: многие наши сотрудники большую часть жизни проработали в том здании», - сказала Татьяна Ааб.

Понравился проект Андрея Лебедева и художественному руководителю театра кукол Александру Заболотному. «Мне понравилось. Это псковский стиль, и понятно, что человек хочет построить не только фасад здания», - сказал он.

Татьяна Ааб уточнила, что вместо «Таблетки» будет «фактически построено новое здание, но с соблюдением формы». «Возможно, часть здания будет действительно круглая. Большую часть помещений займет зрительный зал, который поднимется на два этажа. Мы как раз и хотим переехать из прежнего здания, потому что хотим современную сцену, зал, оборудование», - отметила директор театра и выразила надежду, что новое здание учреждения «никого не разочарует». К тому же, оно хорошо впишется в том районе Пскова и не будет перекрывать близлежащие памятники, уверена она.