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Несколько форматов новогодних представлений прорабатывают в Псковском театре кукол

Несколько форматов новогодних представлений прорабатывают в Псковском театре кукол в связи с отсутствием ясности по поводу того, как поведет себя в псковском регионе коронавирус. Об этом сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор учреждения Татьяна Ааб.

«Мы готовимся к тому, что у нас будет несколько вариантов развития событий: обычное новогоднее представление с хороводом, спектакль с поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки. Также возможен вариант индивидуальных театрализованных представлений для детей. «Ездят же дети в Великий Устюг к Деду Морозу, заходят в его резиденцию, разговаривают с ним. Кто знает, а вдруг к нам в Псков такой Дед Мороз приедет?» - отметила Татьяна Ааб. Более подробно директор театра кукол раскрывать новогодние планы не стала. «Чтобы полностью не уничтожать веру детей в Деда Мороза», - пошутила она.

Между тем, художественный руководитель Псковского театра кукол Александр Заболотный заметил, что ситуация с коронавирусом рождает в его голове новые формы, против которых он выступал раньше. «По природе своей я был уличным актером. Меня и учили так, и я был готов к тому, чтобы стоять, играть, свободно общаться со зрителем в любой обстановке, а потом, став режиссером, стал противником этого, и мне казалось ,что театр — единственная точка, в которой может собраться зритель», - пояснил он.

В то же время он отверг вариант уличных действ с участием артистов театра кукол в период новогодних праздников. «Актеры тогда останутся без голосов. Как-то мечтали поставить новогоднюю елку на улице, водить вокруг нее хороводы, а потом я сказал: "вы с ума сошли, у вас актеров не будет на следующем же представлении"», - поделился Александр Заболотный.