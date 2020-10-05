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Церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет в режиме онлайн 12 ноября

16.10.2020 21:17|ПсковКомментариев: 0

Церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска» в этом году пройдет в режиме онлайн из-за распространения коронавирусной инфекции в Москве. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Псковского драмтеатра.

«Это значит, что творческая команда нашего спектакля «Ревизор» не едет в Москву, как и другие номинанты премии», - говорится в сообщении.

Спектакль «Ревизор» Псковского драмтеатра борется за «Золотую маску» в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).

Лауреатов объявят во время онлайн-трансляции 10 ноября в 12.00.

«И это уникальный случай, когда зрителем церемонии главной театральной премии страны может стать каждый. Будем болеть за наш театр онлайн!» - добавили в театре.

Теги: #театр #ТКД #золотая маска
Источник: Псковская Лента Новостей
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