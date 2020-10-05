Сцена / Новости

Псковские театры и филармония приостанавливают свою работу

Псковская Театрально-концертная дирекция со 2 ноября приостанавливает проведение концертов и показ спектаклей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе дирекции.

Театрально-концертная дирекция сообщает, что в связи с указом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с понедельника, 2 ноября, до особого распоряжения запрещено проведение на территории региона концертов, а также иных культурно-просветительских, театрально-зрелищных массовых мероприятий с очным присутствием граждан.

Все спектакли и концерты Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол со 2 ноября будут отменены или перенесены на другие даты.

Все ранее приобретенные билеты вы можно сдать в кассы ТКД в любое время с полным возмещением денежных средств.

Возврат денежных средств производится кассами в неограниченные сроки, то есть даже после даты ранее намеченного мероприятия.

«Убедительная просьба, в целях безопасности вашего здоровья не создавать очередей в прикассовых зонах. Чтобы вернуть деньги за билеты, приобретенные онлайн, необходимо позвонить в Орбилет по бесплатному телефону техподдержки 8-800-600-47-44. Обо всех изменениях ситуации мы будем информировать вас заблаговременно», - отметили в ТКД.