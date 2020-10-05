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Актриса Псковского драматического театра завоевала «Золотую маску»

Актриса Псковского драматического театра Дарья Чураева стала лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Она получила премию за роль Марьи Антоновны в спектакле Петра Шерешевского «Ревизор».

Напомним, спектакль «Ревизор» представлен в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссёр» (Пётр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).

Премьера спектакля состоялась 6 сентября 2018 года. С тех пор «Ревизор» участвовал во всероссийском фестивале «Реальный театр» в Екатеринбурге, в фестивале «Осенний марафон» в Санкт-Петербурге. Спектакль ставили в Новороссийске, Великом Новгороде, Великих Луках.

Дарья Чураева родилась 15 сентября 1994 года в Приморском крае. В 2016 году окончила Дальневосточный государственный институт искусств. Работала в Пермском академическом Театре-Театре. Играла в постановках В.Гурфинкеля «#КонституцияРФ», «Неромео, неджульетта». В Пермском Доме актера играла в сказке «Сотворение мира». С октября 2017 года принята в труппу Псковского академического театра драмы им. А.С.Пушкина.