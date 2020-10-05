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Дмитрий Месхиев считает переезд театра кукол в «Таблетку» прекрасным решением

Художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев считает танцплощадку «Таблетка» очень хорошим местом для размещения театра кукол. Свое мнение он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Там очень хорошее место, в зеленой зоне. Театр кукол - это же детский театр, и если он будет находиться в таком месте, там можно было бы проводить, в том числе, уличные мероприятия, и не только летом. Это ж не бензоколонка, а театр. Поэтому ничего другого, кроме как хорошего, я в его переезде не вижу», - отметил гость студии. В том состоянии, в котором «Таблетка» находилась в последнее время, она являлась «отголоском советского времени с убогими остатками аттракционов».

Кроме того, Дмитрий Месхиев считает важным, что реконструкция «Таблетки» позволит театру кукол переехать из помещений храма. «Я очень поддерживаю идею переезда любого театра из помещений храма, а театр кукол как раз в храме находится. Они вынуждены играть в алтарной части. Так не должно быть. С моей точки зрения, это (переезд в "Таблетку" - ред.) - прекрасное решение и хорошее место для детского театра», - заключил гость студии.