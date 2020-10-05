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Псковский драмтеатр выйдет из структуры Театрально-концертной дирекции

Объединение Псковского драмтеатра с Александринским театром предполагает его выход из структуры Театрально-концертной дирекции Псковской области. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове художественный руководитель Псковского драмтеатра Дмитрий Месхиев.

«Мы выйдем из структуры ТКД, так как будем частью Национального театра. Я не очень знаю, в каком виде ТКД будет работать и, честно говоря, не очень этим интересуюсь — своих дел по горло. Если она сохранится в "правильном" виде, почему нет. Если региональные власти решат ее распустить, может, в этом тоже есть смысл, так как изменилась ситуация — областная филармония стала другой, будет строиться новый театр кукол», - высказал мнение гость студии.

Кроме того, Дмитрий Месхиев заверил, что настроен на любое сотрудничество и с филармонией, и с театром кукол, а также намерен развивать новые направления в псковском театре.

«Хочу сделать отдельное музыкальное направление внутри театра, но не конкурирующее с филармонией. Это будут более театрализованные музыкальные вещи. У меня есть такие планы, надеюсь на их реализацию. Наши двери открыты для всех. Меня только волнует вопрос качества», - пояснил худрук псковского театра.

Он выразил уверенность, что после объединения с Александринкой Псковский драмтеатр продолжит проводить Пушкинский театральный фестиваль и фестиваль «Другое искусство». «Губернатор сказал, что область все равно будет помогать их финансировать. Это будут совместные проекты нашего театра и региона. Думаю, будем делать это силами театра. Я хотел бы, чтоб это было так», - заключил Дмитрий Месхиев.