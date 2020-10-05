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Отменяются все мероприятия Театрально-концертной дирекции до 15 января

Все спектакли и концерты декабрьской и частично январской афиши Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол отменены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Такое решение принято в связи с продлением запрета на проведение культурно-массовых мероприятий с участием зрителей.

Ранее приобретенные билеты можно сдать в кассы ТКД с полным возмещением денежных средств. Возврат денег кассами производится в неограниченные сроки, то есть даже после даты ранее намеченного спектакли или концерта.

«Убедительная просьба, в целях безопасности вашего здоровья, не создавать очередей в прикассовых зонах», - отметили в пресс-службе.

Чтобы вернуть деньги за билеты, приобретенные онлайн, необходимо позвонить в «Орбилет» по бесплатному телефону техподдержки 8-800-600-47-44.