Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Кровавая свадьба» в Пскове
«7САМУРАЕВ» в Москве
Театр Коми в Пскове
Мастер-класс по созданию образа невесты
«Кармина Бурана» на фестивале русской музыки
«Академия смеха» от Дмитрия Месхиева
ещё Новости 05.10.2020 13:071 В Псковской области планируют повысить зарплаты музыкантов Губернаторского оркестра 07.12.2020 12:370 Отменяются все мероприятия Театрально-концертной дирекции до 15 января 14.11.2020 12:064 Дмитрий Месхиев считает переезд театра кукол в «Таблетку» прекрасным решением 13.11.2020 18:052 Дарья Чураева не собирается менять псковский театр на столичные подмостки 13.11.2020 17:332 Дмитрий Месхиев рассказал, чем занимаются псковские актеры на самоизоляции 13.11.2020 17:120 Завоевавшей «Золотую маску» псковской актрисе повысят зарплату
Сцена / Новости

Отменяются все мероприятия Театрально-концертной дирекции до 15 января

07.12.2020 12:37|ПсковКомментариев: 0

Все спектакли и концерты декабрьской и частично январской афиши Псковской областной филармонии, Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и Псковского областного театра кукол отменены. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Такое решение принято в связи с продлением запрета на проведение культурно-массовых мероприятий с участием зрителей.

Ранее приобретенные билеты можно сдать в кассы ТКД с полным возмещением денежных средств. Возврат денег кассами производится в неограниченные сроки, то есть даже после даты ранее намеченного спектакли или концерта.

«Убедительная просьба, в целях безопасности вашего здоровья, не создавать очередей в прикассовых зонах», - отметили в пресс-службе.

Чтобы вернуть деньги за билеты, приобретенные онлайн, необходимо позвонить в «Орбилет» по бесплатному телефону техподдержки 8-800-600-47-44.

Теги: #псков #ТКД #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
07.12.2020, 12:370 Отменяются все мероприятия Театрально-концертной дирекции до 15 января 20.11.2020, 16:000 «7САМУРАЕВ» Псковского драмтеатра вошли в лонг-лист «Золотой маски» 14.11.2020, 16:510 Дарья Чураева о дальневосточной закалке и секрете финальной сцены «Ревизора» 14.11.2020, 13:170 В псковском театре рассказали о будущих спектаклях и переносе гастролей
14.11.2020, 12:064 Дмитрий Месхиев считает переезд театра кукол в «Таблетку» прекрасным решением 14.11.2020, 10:480 Псковский театр не будет менять репертуарную политику после объединения с Александринкой 13.11.2020, 18:060 Псковский драмтеатр пока не готов к онлайн-показу спектаклей 13.11.2020, 18:052 Дарья Чураева не собирается менять псковский театр на столичные подмостки
13.11.2020, 17:332 Дмитрий Месхиев рассказал, чем занимаются псковские актеры на самоизоляции 13.11.2020, 17:120 Завоевавшей «Золотую маску» псковской актрисе повысят зарплату 13.11.2020, 16:540 Весной труппу псковского театра пополнят новые актеры 13.11.2020, 16:403 Дарья Чураева хочет сниматься в кино, но театр для нее в приоритете
13.11.2020, 16:291 Псковский драмтеатр выйдет из структуры Театрально-концертной дирекции 13.11.2020, 15:390 Псковский драмтеатр в этом году не будет проводить новогодние спектакли для детей 13.11.2020, 15:138 Новый фильм Дмитрия Месхиева на широкий экран не выйдет 13.11.2020, 14:510 «Собственной персоной» Дмитрий Месхиев. ВИДЕО
13.11.2020, 14:310 Началась видеотрансляция пресс-конференции с Дмитрием Месхиевым и Дарьей Чураевой 13.11.2020, 14:120 Дмитрий Месхиев: Я б не хотел, чтобы получение «Золотой маски» превратилось в головокружение от успехов 13.11.2020, 13:530 Бэби-театр появится в Пскове 13.11.2020, 13:470 Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр может быть для Александринки младшим братом, но не уборщицей
13.11.2020, 13:310 «Золотую маску» актриса Псковского драмтеатра Дарья Чураева получит по почте 13.11.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Дмитрием Месхиевым 12.11.2020, 13:220 Общественный пресс-центр ПЛН: Победа Псковского драмтеатра в фестивале «Золотая маска» 10.11.2020, 16:540 Большим событием для региона назвал Андрей Пронин победу псковской артистки в «Золотой маске»
10.11.2020, 16:400 Дмитрий Месхиев поздравил псковскую артистку с получением «Золотой маски» 10.11.2020, 15:570 «Изначально я ни на что не рассчитывала»​​​​​​​: псковская актриса о премии «Золотая маска» 10.11.2020, 14:375 Актриса Псковского драматического театра завоевала «Золотую маску» 09.11.2020, 18:500 10 ноября объявят лауреатов «Золотой маски», псковский «Ревизор» представлен в пяти номинациях
06.11.2020, 10:490 «Уральские пельмени» хотят показать свое шоу в Пскове в декабре 02.11.2020, 11:544 Уйти красиво 02.11.2020, 11:271 Псковские театры и филармония приостанавливают свою работу 31.10.2020, 00:060 Перед закрытием БКЗ филармонии в Пскове выступит пианист Петр Лаул
30.10.2020, 12:392 Сказка в маске 30.10.2020, 12:140 Юрий Печенежский: «Пиковая дама» - искренний, наивный и простой спектакль 28.10.2020, 14:400 Продюсер сказки «Царевна-лягушка» рассказал, чем заинтересует псковского зрителя 27.10.2020, 11:310 Псковский спектакль покажут на портале «Культура.РФ»
26.10.2020, 15:560 Псковский театр приглашает зрителей на спектакли 26.10.2020, 12:100 Лауреат международных конкурсов Андрей Гугнин выступит в Пскове 24.10.2020, 13:590 Спектакль «Соседи» в псковском театре перенесли из-за болезни актера 22.10.2020, 13:470 Актриса Псковского драмтеатра: Сцена для меня – кислород
21.10.2020, 16:260 Музыку финского и русского романтизма исполнит псковский оркестр 21.10.2020, 11:440 Лауреат премии «Золотая Маска» исполнит главную роль в псковских «Талантах и поклонниках» 20.10.2020, 11:541 Детское шоу «Царевна-лягушка» покажут в Пскове 20.10.2020, 11:170 «Карнавал животных» увидят псковичи в театре кукол
19.10.2020, 16:491 «Вино, женщины и песни» Псковской филармонии 19.10.2020, 11:460 Псковский драмтеатр приглашает зрителей на спектакли 16.10.2020, 21:170 Церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет в режиме онлайн 10 ноября 16.10.2020, 19:460 Несколько форматов новогодних представлений прорабатывают в Псковском театре кукол
16.10.2020, 18:330 Татьяна Ааб: Хочется, чтобы дети приходили к новому театру кукол не на 30 минут 16.10.2020, 17:270 «Ковбойскую историю» планируют поставить в Псковском театре кукол 16.10.2020, 16:450 Проект реконструкции «Таблетки» в Пскове будет готов до нового года 16.10.2020, 15:360 В Псковский театр кукол потянулись будущие мамы
16.10.2020, 15:150 В Псковском театре кукол объяснили, почему артисты не взяли у детей цветы 16.10.2020, 14:320 «Подстрочник» с Татьяной Ааб и Александром Заболотным. ВИДЕО 16.10.2020, 13:532 Александр Заболотный: В моей голове нет деления спектаклей на детские и взрослые 16.10.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Татьяной Ааб и Александром Заболотным
16.10.2020, 12:240 Детский спектакль «По щучьему велению» покажут в Пскове 17 октября 16.10.2020, 11:240 Кантата «Кармина Бурана» прозвучит в Пскове 17 октября 15.10.2020, 23:050 Объединение даст псковскому театру возможность решать финансовые вопросы - губернатор 15.10.2020, 16:503 Юрий Новохижин опасается превращения псковских артистов в «разъездную команду» после объединения театров
14.10.2020, 18:574 Слияние, но не поглощение 14.10.2020, 15:050 Ольга Любимова ожидает мощного эффекта от объединения псковского и петербургского театров 14.10.2020, 13:210 Пушкинский театральный фестиваль останется в региональной событийной сетке после федерализации театра 14.10.2020, 13:170 Выходом на новый уровень назвал объединение с псковским театром худрук Александринки
14.10.2020, 13:161 Андрей Турчак поздравил Народный дом им. А. С. Пушкина с днем рождения 14.10.2020, 12:342 Министр культуры поддержала объединение Псковского театра драмы с петербургской Александринкой 14.10.2020, 11:493 Вокруг «Таблетки» в Пскове сформируют детский творческий кластер 14.10.2020, 11:420 «Стены сберегли, теперь главное - людей сберечь»: псковский драмтеатр посетила министр культуры
12.10.2020, 14:121 Как первоклассник чувствует себя Дмитрий Месхиев перед постановкой комедии «Академия смеха» 12.10.2020, 13:260 Псковичи поделились впечатлениями от премьеры спектакля «Прыгучий мышонок» 12.10.2020, 12:412 Дмитрий Месхиев приступил к монтажу фильма «Хорошие девочки попадают в рай» 12.10.2020, 12:150 Театр Республики Коми покажет в Пскове «Ромео и Джульетту» и «Хануму»
09.10.2020, 14:160 Псковичей приглашают на премьеру спектакля «Прыгучий мышонок» 09.10.2020, 13:233 Проект реконструкции «Таблетки» в Пскове выберут после общественных слушаний 09.10.2020, 11:210 Псковский драмтеатр открыл продажу билетов на ноябрьские спектакли 08.10.2020, 17:220 Мастер-класс по созданию гармоничного образа невесты пройдет в зале псковского особняка Лавриновского
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru