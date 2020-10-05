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У «Елки желаний» Псковской области появился свой сайт

У региональной благотворительной акции «Елка желаний 2020» появился свой собственный сайт (www.elka.pskov.ru), где размещена вся актуальная информация об этом социальном проекте, а также новости, видеоролики, фоторепортажи и многое другое. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Теперь каждый желающий может стать благотворителем и исполнить новогоднее желание ребенка, который лишен родительского тепла. Через форму на сайте можно оставить заявку на исполнение материальных или нематериальных желаний детей. Доставить подарок до адресата помогут волонтеры «Елки желаний», которые есть во всех районах Псковской области.

Желания детей представлены на сайте в виде шаров на елке. Их цвет позволяет оценить свои возможности, красные шары самые простые в исполнении, синие сложнее, а белые самые сложные в исполнении желания.

Напомним, акция «Елка желаний» проходит в псковском регионе второй год подряд при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

В 2019 году в этом проекте приняли участие губернатор области, представители исполнительной и законодательной власти региона, муниципалитетов, а также бизнеса, государственных корпораций, общественных организаций, благотворительных фондов и исполнили более 50 детских желаний.

«У каждого ребенка есть мечта. "Подари добро на Новый Год!" — это стало философией акции "Елка желаний"», - добавили в ТКД.

По всем интересующим вас вопросам можно обращаться по телефону +7 921 212-24-71 Ирина.