Сцена / Новости

«Золотая маска» украсит фойе Псковского театра драмы

В Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина доставили «Золотую маску». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра, маску вывесят в фойе драмтеатра.

Напомним, актриса Псковского театра драмы Дарья Чураева завоевала высшую театральную награду страны – «Золотую маску» – за роль Марьи Антоновны в спектакле «Ревизор» режиссера Петра Шерешевского.

Спектакль стал соискателем премии в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев). Все номинанты получили дипломы премии.

Лауреатов Национальной театральной премии «Золотая маска» объявили 10 ноября во время прямой трансляции, торжественная церемония в этом году проходила онлайн, поэтому саму награду театр получил позднее.

Страница спектакля «Ревизор» на сайте театра.