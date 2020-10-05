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Сцена / Новости

«Елка желаний» дарит чудо под Новый год

25.12.2020 11:35|ПсковКомментариев: 0

Новый год – это время волшебства и исполнения желаний, и, конечно, – время доброты! Именно в этот праздник каждому из нас важно чувствовать, что мы не одни, что есть те, кто готов поделиться с нами своим теплом. Особенное значение этот праздник имеет для детей, которые по разным причинам остались без любви и заботы родителей – для детей-сирот. Несмотря на тяжелую судьбу, они верят в добрую сказку и волшебство. В преддверии Нового года региональная благотворительная акция «Елка желаний» планирует осуществить мечты 166 детей из социальных учреждений Псковской области! Каждый ребенок написал свое желание Дедушке Морозу. Это не просто письма с просьбами детей, это маленькие истории с надеждой и верой в чудо.

 

Первая региональная акция «Елка желаний» была организована в 2019 году при поддержке благотворительного Фонда святой равноапостольной княгини Ольги. Тогда исполнились желания 51-го ребенка, лишенного родительской заботы.

В этом году мероприятие проходит онлайн, для этого был создан сайт elka.pskov.ru. Теперь каждый желающий может стать волшебником — выбрать и исполнить новогоднюю мечту ребенка.

О чем мечтают дети?

Каждое детское письмо особенное. Желания очень разные, как материальные, так и нематериальные:

- Ксения Г., 4 года. Я очень хочу побывать в зоопарке и покормить с рук хорька.

- Яна М., 4 года. Хочу покататься на каруселях.

- Иван Ц., 2 года. Хочу играть и веселиться в игровой комнате.

- Егор П., 4 года. Мечтаю о большом деревянном конструкторе.

- Екатерина М., 7 лет. Мечтаю полетать на самолете и увидеть свой город свысока.

- Виктория М., 8 лет. Мечтает о ноутбуке.

- Никита В., 9 лет. Я люблю котиков и хочу сходить на выставку кошек.

- Даша П., 11 лет. Я хочу побывать в Питере и увидеть Зимний дворец.

- Тимур Б., 10 лет. Мечтаю подняться в небо на воздушном шаре и увидеть облака.

 

 

Дети постарше просят уже о взрослом: об одежде, цифровой технике, товарах для хобби, встрече с кумирами, ведь скоро они покинут детские учреждения и начнут самостоятельную жизнь.

- Николай Х., 16 лет. Я мечтаю получить в подарок кроссовки люминесцентные (42 размер).

- Екатерина С., 17 лет. Я мечтаю побывать на мастер-классе у лучших псковский футболистов.

- Ольга Н., 17 лет. Я мечтаю получить фото рэпера Рамиля с его автографом.

- Дмитрий Т., 16 лет. Мечтаю побывать в парке виртуальных развлечений «ARENA SPACE» в Москве.

- Алексей И., 17 лет. Я мечтаю побывать в батутном центре в Санкт-Петербурге «Энергия высоты». Кстати, об этом мечтают сразу несколько детей, вот такая групповая мечта.

- Егор К., 13 лет. Мечтаю побывать на футбольном матче и познакомиться с игроками.

- Рустам Ч., 15 лет. Мечтаю поехать в оздоровительный лагерь на Черное море.

К осуществлению мечты!

«Елка желаний» приглашает всех неравнодушных людей принять участие в благотворительной акции и осуществить мечты детей-сирот в этот чудесный праздник. Выбрать письмо ребенка вы сможете, зайдя на сайт elka.pskov.ru.

Когда вы выберите желание, вам необходимо будет зарегистрироваться и забронировать его. В заявке будет указан адрес вашей электронный почты. По этому адресу вам придет письмо с разъяснением дальнейших действий.

Бронь детских желаний онлайн доступна до 28 декабря.

Срок исполнения материальных желаний (например, игрушка или вещь) - до 29 декабря, срок исполнения нематериальных желаний (например, встреча, поездка или посещение развлекательного центра) - до 28 декабря. В случае, если исполнение нематериального желания потребует больше времени, например, «покататься на лодке летом», необходимо сообщить о дате исполнения до 28 февраля нашим волонтерам по телефону +7 921 212-24-71 и желание можно исполнить в течении всего следующего года.

Волонтеры акции работают в каждом районе Псковской области, чтобы передать подарок ребенку, необязательно делать это лично, достаточно позвонить по тому же номеру +7 921 212-24-71 и договориться о его доставке.

Ждем вас, дорогие волшебники! Поделимся с детьми своим теплом и вниманием в канун Нового Года! Только в наших с вами силах осуществить детские мечты, подарить детям радость и веру в чудо!

Подготовлено Театрально-концертной дирекцией Псковской области

Теги: #Новый год #ТКД #елка желаний
Источник: Псковская Лента Новостей
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