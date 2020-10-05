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Сбербанк оказал помощь Театрально-концертной дирекции в приобретении средств защиты

Псковское отделение ПАО «Сбербанк» оказало помощь в обеспечении Театрально-концертной дирекции Псковской области средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе дирекции, они позволят поддерживать противоэпидемический режим в учреждении еще более эффективно.

«Весь коллектив ТКД выражает искреннюю благодарность Сберу за поддержку и помощь в противодействии коронавирусной инфекции, - отметила генеральный директор ТКД Ольга Тимофеева. - Сложившаяся ситуация - это вызов всему обществу. Она требует признания ответственности не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих».

«Уверена, взаимная поддержка и доверие позволят нам справиться с любыми проблемами. Примите слова благодарности за оказанную помощь. Она станет весомым вкладом в процесс улучшения ситуации и скорого возврата к привычному укладу жизни. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких», - подчеркнула Ольга Тимофеева.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в регионе Театрально-концертная дирекция с 9 ноября приостановила показ спектаклей и проведение концертов. Соответствующие меры безопасности были приняты на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в администрации Псковской области. На сегодняшний день запрет на проведение культурно-массовых мероприятий с участием зрителей действует до 15 января.