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Псковичи исполнили мечту ребенка в рамках акции «Елка желаний»

В рамках региональной благотворительной акции «Елка желаний» представители компании FIT SERVICE в Пскове исполнили мечту 15-летнего мальчика, который хотел покататься на автомобиле. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, Иван мечтал сесть за руль настоящего спортивного автомобиля. Письмо на региональную «Елку желаний» отправил его младший брат Алексей, зная о пристрастии Ивана к машинам с самого детства.

В рамках онлайн-акции «Елка желаний» совладелец автосервисов FIT SERVICE в Пскове Артем Бовт выбрал на сайте шар с желанием Ивана. Ребенку показали настоящий спортивный автомобиль и на специальном полигоне под Изборском покатали на нем.

«В круговороте личных забот мы часто забываем о добрых делах для других. Для тех, кто в этом особо нуждается. Мы благодарны инициаторам акции "Елка желаний" за возможность сделать кого-то чуточку счастливее. С удовольствием исполнили желание Ивана, который мечтал с братом покататься на спортивном автомобиле. От себя могу сказать, что еще неизвестно, кто из нас в этот момент был счастливее. В следующем году планируем снова принять участие в этой акции », — сказал Артем Бовт.

Добавим, сегодня, 28 декабря, последний день, выбора желаний и регистрации на сайте в рамках благотворительной онлайн акции «Елка желаний». Адрес сайта https://elka.pskov.ru/

Принцип выбора желания остался прежним, шары на виртуальной елке трех видов: красные символизируют простые детские мечты, синие – желания посложнее, белые – самые сложные детские мечты.

Напомним, акция «Елка желаний» проходит в псковском регионе второй год подряд при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В преддверии самого семейного праздника неравнодушные люди исполняют желания детей-сирот, воспитанников детских домов и интернатных учреждений, тех, кто лишены внимания и заботы родителей.